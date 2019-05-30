ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu

Trump yönetimi, İran nükleer anlaşmasının kaderi üzeriden Avrupa ülkeleri ile mücadelesini derinleştirdi ve AB’yi Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya tarafından, İran ile ticarete kalkan oluşturması amacıyla kurulan ödeme sistemine karşı yaptırım uygulamakla tehdit etti.