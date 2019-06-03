Trump İngiltere'de: Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Khan ile polemiğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyareti kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Siyasetçilerin boykot, halkınsa protesto ettiği Trump, henüz Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Sadiq Khan ile de polemiğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in daveti üzerine üç gün sürecek başkent Londra ziyaretine başladı. Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti.

Polemikleri eksik olmayan Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde de bu 'geleneğini' bozmadı. Trump'ın hedefinde bu kez Londra’nın müslüman Belediye Başkanı Sadık Khan vardı.

Khan, Trump'ın aşırı sağcı İngiliz gruplara verdiği desteği ve May'in istifasın sonrası yaşanan başbakanlık tartışmasına katılmasını eleştirmişti.

Henüz İngiltere'ye varmadan uçakta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Kendisi tamamen beceriksiz. Benimle ilgileneceğine Londra’daki suçla ilgilenmeli” dedi. Trump ayrıca Khan’ı, yine yıldızının barışmadığı bir isim olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya benzetti ve Blasio için de kullandığı “aptal ve beceriksiz” imasında bulundu. Bununla yetinmeyen Trump, Khan'ın Blasio'nun sadece yarı uzunluğunda olduğunu söyelyerek, boyunun kısa olmasını da tiye aldı.