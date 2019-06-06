Huawei, Rusya'da 5G teknolojisi geliştirecek

ABD'nin yaptırımlarıyla, uluslararası arenada baskı altına alınması için çalıştığı Çin teknoloji devi Huawei, yeni nesil 5G teknolojileri geliştirmek için Rus telekomünikasyon şirketi MTS ile anlaştı.

Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya'ya üç günlük ziyareti çerçevesinde imzalandı. 2012’den beri Rusya’ya sekizinci ziyaretini gerçekleştiren Şi, Kremlin’deki görüşmeleri öncesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den 'en yakın dostum' şeklinde bahsetmişti.

Huawei’nin kendisi için güvenlik riski teşkil ettiğini savunan ABD, müttefiklerine de bu şirketi kendi 5G şebekelerinden dışlamaları için çağrı yapıyor. Nitekim Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, 5G mobil telefon şebekelerinde Huawei cihazlarını kullanmama kararı almıştı.

Huawei’ye yönelik yaptırımlar, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşının parçası olarak görülüyor.