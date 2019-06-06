ABD'li Senatörden Trump'a: Bolton'un kendi dış politikasını uygulamasına izin verme

ABD’nin Virginia Eyaleti Senatörü Dick Black, Başkan Donald Trump’ın, kendi dış politikasını uygulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer üst düzey yetkilileri durdurması gerektiğini belirtti.

Black, Sputnik’e açıklamasında, "Başkanın kendi üst düzey yetkililerine yönelik daha kararlı olması gerektiğini düşünüyorum. Doğrusu, bazılarını kovması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet içinde, 'Başkandan oldukça bağımsız ve hatta bazen Başkan ile çatışma içinde hareket etmeye meyilli' bir dış politika grubunun oluştuğunu dile getiren Senatör, "Bunu özellikle John Bolton örneğinde görüyoruz" dedi.

Trump’ın Suriye’den askerleri çekme emrini verdiğinde Bolton’un karşı emir verdiğini hatırlatan Black, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Bolton, Başkanın emirlerini iptal etmesine rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Venezüella’da darbe yapmaya çalıştı ve sonra iki gün içinde İran’la savaş, savaş için bahane yaratmaya çalıştı. Bu kişinin sakinleştirici alması gerekiyor. John Bolton, Amerikalılar dahil dünya genelindeki insanları büyük riske atan inanılmaz derecede tehlikeli bir kişilik."