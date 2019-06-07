'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'

ABD Kongresi'nin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı için yeni uçak gemisi CVN-79 John F. Kennedy'nin kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.

The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı için bu gemi üzerinde iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor.