'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'

The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı için bu gemi üzerinde iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor.
ABD Kongresi'nin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı için yeni uçak gemisi CVN-79 John F. Kennedy'nin kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.
The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı için bu gemi üzerinde iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor.
ABD’nin Virginia Eyaleti Senatörü Dick Black, Başkan Donald Trump’ın, kendi dış politikasını uygulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer üst düzey yetkilileri durdurması gerektiğini belirtti.
ABD'nin yaptırımlarıyla, uluslararası arenada baskı altına alınması için çalıştığı Çin teknoloji devi Huawei, yeni nesil 5G teknolojileri geliştirmek için Rus telekomünikasyon şirketi MTS ile anlaştı.
İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Haziran'da görevi bırakacağını açıklayan Başbakan Theresa May basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyareti kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Siyasetçilerin boykot, halkınsa protesto ettiği Trump, henüz Londra'ya varmadan Belediye Başkanı Sadiq Khan ile de polemiğe girdi.
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