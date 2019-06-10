'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'

ABD ile NATO, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alımıyla ilgili olarak Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor. Öte yandan Amerikalılar Türklere, Rus sistemlerine alternatif olarak Patriotları gösteriyor. Peki bu Patriotlar, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş şunları söyledi:

''Türkiye, Amerika’nın Patriotlar teklifini hiçbir zaman yeterli görmemişti... Patriotlar verilmesi halinde bize herhangi bir şekilde en ufak bir teknolojik aktarım söz konusu olmayacak. Biz onu biliyoruz. Bu yüzden Patriotlarla ilgili sorunlar ortaya çıkmıştı. “Hiç olmazsa bazı bilgiler, bazı parçaların üretimi Türkiye’de olacak şekilde Patriotları alalım, bunu böyle bağlayalım” dediğimizde Amerikalılar buna hiç rıza göstermedi. Onu için şu anda S-400’ler konusunda ısrarlıyız''.