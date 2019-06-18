Suriye: Uluslararası toplum ABD’nin ‘ekonomik terörüne’ karşı koymalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile katıldığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Muallim “Birlikte (Çin’le) ABD’nin ekonomik terörüne karşı koymalıyız. ABD’nin eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor ve uluslarası ilişkilerin temeli üzerinde etkileri oldu” dedi.

ABD’nin Suriye, Çin, İran, Venezüella ve başka ülkeler de dahil her yerde ‘ekonomik terör’ uyguladığını belirten Muallim “Uluslararası toplumun tamamı bu ekonomik teröre karşı koymalı” ifadelerini kullandı.