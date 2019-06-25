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    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’

    Karikatür
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    Amerikalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, üçüncü bir zirvenin koşullarını oluşturma çabasıyla birbirilerine mektup yazarak aralarındaki ilişkileri ‘yeniden başlatmaya’ çalıştıklarını savundu.

    Karikatür

    Sputnik’e konuşan ABD’li uzmanlar, Trump ve Kim’in üçüncü bir zirvenin koşullarını oluşturma çabasıyla birbirilerine mektup yazarak aralarındaki ilişkileri ‘yeniden başlatmaya’ çalıştıklarını belirtti.

    Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Kore programları yöneticisi Victor Cha, Kuzey Kore Lideri Kim’in 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamasını ve ABD Başkanı’nın da 'çok güzel içerikli' bir mektupla karşılık vermesini Sputnik’e değerlendirdi.

    Donald Trump - Kim Jong-un
    © REUTERS / Leah Millis
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    Cha, “Bu mektuplar, Hanoi zirvesindeki başarısızlık dikkate alınırsa, zirveden sonra temasların yeniden canlandırılması açısından çok önemli” diye konuştu.

    Vietnam’ın başkenti Hanoi’de tarafların anlaşmaya varamadıklarına, ancak şimdi ‘taraflardan her birinin sınırların nerede olduğunu bildiğine’ dikkat çeken Cha, “Kuzey Kore, Nyongbyon’daki nükleer tesisinin yanı sıra daha nelerden feragat etmesi gerektiğini biliyor, ABD ise (Kuzey Kore’nin) nükleer silahlardan bir derece arındırılmasını sağlamak için hangi yaptırımları zayıflatmaya hazır olduğunu belirlemeli. İki taraf ta sınırları net olarak belirlemiş durumda” ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri kim Jong-un vietnam'da ikinci kez yüz yüze görüştü
    © REUTERS / Leah Millis
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    ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ‘müzakereleri bizzat yürütmek’ istemesinin bu aşamada iki ülke arasında en büyük engeli teşkil ettiğini savunan uzman, “Detaylı görüşmeleri kendileri yürütemezler. Kendilerinin başarıya ulaşmaları için zirvenin hazırlıklarını yapacak çalışma grubuna ihtiyaçları var. Bu gerçekten büyük bir engel, zira iki lider de her şeyin onların etrafında dönmesi gerektiğini düşünüyor” dedi.

    İkili zirve için tarih vermekte zorlanan Cha, ancak ABD’deki başkanlık seçimleri yaklaştıkça Trump için anlaşmaya varmak giderek zorlaşacağına dikkat çekti.

    Sputnik’e konuşan ABD'nin eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun da liderlerin arasında üçüncü zirvenin mutlaka yapılacağını belirtti. Yun, “Buluşacaklarını düşünüyorum. Bunun yakın gelecekte olması kuvvetle muhtemel. Üçüncü zirve yapılacak, fakat ne zaman olacağını bilmiyorum” diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez yüz yüze görüştü
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    Trump’ın Kim’e yaptığı yeni iltifatların ABD Başkanı’nın Kuzey Kore ile ilişkileri düzeltmeye yönelik rotasını yansıttığını söyleyen Yun, “Başkan Trump’ın Kim Jong-un’u beğendiği açıkça ortada. Burada yeni herhangi bir şey yok. Bu, Trump’ın daha önce kullandığı, Kuzey Kore ile anlaşma yapmak istediği ve nükleer silahlardan arınma sürecinden sonra Kuzey Kore için harika bir gelecek gördüğü yönündeki söylemleriyle bağdaşıyor” hatırlatmasında bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya geldi. Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

    Kuzey Kore ABD’yi herhangi bir adım atmadan Pyongyang’dan tek taraflı eylemler talep etmekle itham ediyor, ABD ise önce nükleer silahlardan arınma sürecinin tamamlanması, ardından yaptırımların zayıflatılması konusunda ısrar ediyor.

    Etiketler:
    Kuzey Kore, ABD, Kim Jong-un, Donald Trump
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