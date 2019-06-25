‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’

Sputnik’e konuşan ABD’li uzmanlar, Trump ve Kim’in üçüncü bir zirvenin koşullarını oluşturma çabasıyla birbirilerine mektup yazarak aralarındaki ilişkileri ‘yeniden başlatmaya’ çalıştıklarını belirtti.
Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Kore programları yöneticisi Victor Cha, Kuzey Kore Lideri Kim’in 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamasını ve ABD Başkanı’nın da 'çok güzel içerikli' bir mektupla karşılık vermesini Sputnik’e değerlendirdi.
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de tarafların anlaşmaya varamadıklarına, ancak şimdi ‘taraflardan her birinin sınırların nerede olduğunu bildiğine’ dikkat çeken Cha, “Kuzey Kore, Nyongbyon’daki nükleer tesisinin yanı sıra daha nelerden feragat etmesi gerektiğini biliyor, ABD ise (Kuzey Kore’nin) nükleer silahlardan bir derece arındırılmasını sağlamak için hangi yaptırımları zayıflatmaya hazır olduğunu belirlemeli. İki taraf ta sınırları net olarak belirlemiş durumda” ifadelerini kullandı.
İkili zirve için tarih vermekte zorlanan Cha, ancak ABD’deki başkanlık seçimleri yaklaştıkça Trump için anlaşmaya varmak giderek zorlaşacağına dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan ABD'nin eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun da liderlerin arasında üçüncü zirvenin mutlaka yapılacağını belirtti. Yun, “Buluşacaklarını düşünüyorum. Bunun yakın gelecekte olması kuvvetle muhtemel. Üçüncü zirve yapılacak, fakat ne zaman olacağını bilmiyorum” diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya geldi. Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.
Kuzey Kore ABD’yi herhangi bir adım atmadan Pyongyang’dan tek taraflı eylemler talep etmekle itham ediyor, ABD ise önce nükleer silahlardan arınma sürecinin tamamlanması, ardından yaptırımların zayıflatılması konusunda ısrar ediyor.
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