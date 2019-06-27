Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Kushner: Filistin sorununun çözümü kolay

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve İsrail arasında barış anlaşması yapılmasının zor olmadığını savundu.

Bahreyn'de düzenlenen 'Refah için Barış' adlı Manama Konferansı'na katılan Kushner, eski İngiltere Başbakanı ve eski Ortadoğu Dörtlüsü Özel Temsilcisi Tony Blair'le görüştü.

Kushner, görüşme sırasında "Filistin sorununda çözüm elde etmek kolay, dünyanın sadece 'evet' demesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kushner, Gazze şeridindeki Filistinlilerin barış ve ekonomik refah ile halkının çıkarlarını gözetmek yerine İsrail'le çatışmadan yana olan Filistin hükümeti arasında seçim yapabileceğini kaydetti.