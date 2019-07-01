Erdoğan: S-400'ler 10 gün içerisinde geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın S-400'lere ilişkin sorulara yanıtları şöyle:

S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatı hakkında ''Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak'' diyen Erdoğan ''Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi'' diye ekledi.

''Trump’la görüşme sonrası olası yeni bir Patriot alımına yeşil ışık yanmış oluyor mu?'' sorusunu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Teknolojik olarak bir S-400 üç Patriota bedel. Buna rağmen biz şartları görelim. Eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız. Ama eşit olmazsa -kusura bakmayın- o zaman sen menfaatini düşünüyorsan biz de menfaatimizi düşüneceğiz. Bunu da açıkça söyledik. Kredi, ortak yönetim gibi birçok konu var ve tabi bir de fiyat meselesi. Maliyet analizlerini yapmadan bu tür adımları atmayız'' diye yanıtladı.