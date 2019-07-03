Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede terörle mücadele, güvenlik, ticaret ve enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Çin Merkez Televizyonu’nun aktardığına göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başkent Pekin'de bir araya geldi.

Haberde, “Çin ve Türkiye, terörle mücadele de dahil olmak üzere bir dizi alanda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Liderler ayrıca ikili işbirliği için büyük bir potansiyel ortaya çıkarmayı, ticaret, yatırım, finans, enerji ve eğitim alanında kapsamlı paylaşımları yoğunlaştırmak amacıyla (Çin hükümetinin) ‘Tek Kuşak Tek Yol’ girişimi çerçevesinde işbirliği yapmayı da kabul etti” ifadeleri kullanıldı.