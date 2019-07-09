Sputnik ve RT'nin İngiltere'deki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'na alınmamasına Kremlin'den tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için Russia Today (RT) ve Sputnik'e akreditasyon verilmedi. Rusya'nın tepkisini çekmeye devam eden bu durum, Peskov'a göre absürdlüğün en açık tezahürü.

'Sözde konferans'

İngiltere yönetiminin 10-11 Temmuz'daki Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin kabul edilmediği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamayacağını söyledi.

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu ancak 'sözde konferans' olabilir. Gazetecilerin kabul edildiği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamaz. Muhtemelen bu, absürdlüğün en açık tezahürü" dedi.

'Kanıtlanmak istenen işte bu'

Daha önce Londra yönetiminin Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için ''yerimiz kalmadı'' bahanesiyle RT'ye akreditasyon vermediğini belirten Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullanmıştı.