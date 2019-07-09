ABD, jet hızıyla borç tavanına çarpma yolunda

ABD hükümetinin borçlanma limitine beklenen ekim-kasım tarihinden çok daha erken, eylül başında ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

ABD, devletin hükümete koyduğu borçlanma üst sınırı olan 'borç tavanı' veya 'borçlanma limiti' ile ilgili yeni bir krize sürükleniyor.

Ekonomi haber sitesi Bloomberg, "ABD borç tavanına öngörülenden daha çabuk çarpabilir, Kongre zorda kalabilir" başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre borç tavanını yükseltmek için önlerinde aylar varmış gibi davranan Kongre üyelerinin, vergi gelirlerinin düşük geleceği projeksiyonu nedeniyle aslında çok dar bir mühlet içinde harekete geçmesi gerekiyor.

Kongre, borçlanma tavanını yükseltmeden 26 Temmuz'da tatile çıkarsa, ABD, temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.