NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan rapor: 'Türkiye'deki üs dahil dahil 6 yerde ABD'nin nükleer silahları var'

Belçika'da Flamanca yayımlanan De Morgen gazetesi, NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, Adana'daki İncirlik Üssü'nün de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üste ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Gazeteye göre hatanın fark edilmesi üzerine rapor değiştirildi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre De Morgen gazetesi bugün Temmuz ayında değiştirildiğini yazdığı raporun orijinali olduğunu belirttiği versiyonunu yayımladı.

Nisan ayında komite üyesi Kanadalı senatör Joseph Day tarafından hazırlanan "Nükleer caydırıcılık için yeni bir çağ mı? Modernleşme, silah kontrolü ve müttefik nükleer kuvvetler" başlıklı raporda sıralanan diğer üsler ve ülkeler şöyle:

-Kleine Brogel (Belçika)

-Büchel (Almanya)

-Aviano (İtalya)

-Ghedi-Torre (İtalya)

-Volkel (Hollanda)

NATO, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri hakkında resmi bir açıklama yapmıyor. Kanadalı senatör Joseph Day de haberle ilgili bir açıklama yapmadı.