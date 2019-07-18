Pentagon: Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz

Pentagon Savunma Alımları Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Lord, açıklamasının devamında, "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" dedi.

Lord, Türkiye’nin F-35 için ödediği parayı geri alıp almayacağı sorusuna, "Halihazırda uçak alımıyla ilgili detayları görüşüyoruz" yanıtını verdi.

"Türkiye’nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullanan Lord, şöyle devam etti:

"NATO müttefikimiz ile çalışmaya devam edeceğiz ancak F-35'ler konusunda maalesef demeyeceğiz. Türkiye programdan çıkartılırken yeni sağlayıcılar bulacağız. Ve bu konuda hazırlıklıyız. Dolayısı ile büyük F-35 projesi içerisinde Türkiye’nin yer almaması büyük bir etki oluşturmayacaktır, ancak bu durum 900 parça üreten 10 Türk firmasında iş kaybına ve milyarlarca dolar zarara sebep olacaktır."

Lord ayrıca Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecinin 2020’nin mart ayında sona ereceğini de sözlerine ekledi.Lord, bu bağlamda, programın öngördüğü uçak teslimatlarında gecikmelerin beklenmediğini söyledi.