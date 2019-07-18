‘ABD, Hürmüz Boğazı’nda ne olursa olsun İran’ı suçluyor’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başka bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını ve İran güçlerinin de gelen yardım talepleri üzerine uluslararası yasalara göre gemiye yardım ettiğini açıklamıştı. Daha önce AP’ye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’nda bir kaynak, İran’ın BAE’ye ait tankere el koymuş olabileceğini iddia etmişti.

'ABD fotoşop ve montaj kullanıyor'

İran'ın BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu iddiasını değerlendiren Ortadoğu ülkeleri uzmanı, İran’ın Beyrut Büyükelçiliği’nin eski diplomatı Seyid Hadi Afgahi, Sputnik’e açıklamasında, “Hürmüz Boğazı’nda hangi olay yaşanırsa yaşansın Amerikalılar her zaman fotoşop ve montaj kullanarak İran’ı suçlu gösteriyor” dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İran ziyareti sırasında, Hürmüz Boğazı’nda iki tanker patlatıldığı zaman, ABD’nin yine İran’a işaret ettiğini hatırlatan uzman, İran’ın tankerlerin mürettebatını kurtardığına dikkat çekti.

ABD’nin, İran’ı yıldırmak için kendisinin bu tür olayları yarattığını savunan Afgahi, “Ancak onlar İran’ın bu olaylara tek bir ilişiğini kanıtlayamıyor” dedi.

'ABD Körfez bölgesinin güvenliğini bozmaya çalışıyor'

Tahran merkezli Stratejik Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Akbari, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin bu tür iddialarla Körfez bölgesinin güvenliğini bozmaya çalıştığını belirtti.

Akbari, “BAE, tankerin kaybolduğu ve bundan İran’ın sorumlu olduğu tüm iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve onlara ait hiçbir geminin herhangi bir tehlikeye maruz kalmadığını da ekledi. Tanker sahibi, kiracısı ve malın sahibinden hiçbir kayıp bilgisi de gelmedi” ifadelerini kullandı.

Körfez’in gemi trafiği açısından en güvenli bölgelerden biri olduğunu kaydeden İranlı uzman, “Daha önce bu tür olaylar yaşanmamıştı, 1980’li yıllardaki İran-Irak Savaşı sırasında bile yaşanmamıştı. Bir tek ABD ve Irak petrol tankerleri arasındaki savaş dışında” dedi.

ABD’nin, bu bölgedeki gemi trafiğinin güvenli olmadığı konusunda belli bir koalisyon oluşturmaya çalıştığı için Batı medyasının Körfez’deki güvenliği bozmaya çalıştığını dile getiren Akbari, “ABD, destroyerlerini Basra Körfezi’ne taşımak istiyor, oysa bölgedeki gerilimi tırmandıracak hiçbir şey yok, bir tek bazı ülkelerin güttüğü gayri meşru çıkarlar dışında” yorumunda bulundu.