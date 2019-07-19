'ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor'

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" diye konuştu.
ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini vurguladı.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" diye konuştu.
İranlı uzman Seyid Hadi Afgahi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda yaşanan her bir olaydan İran’ı suçlamaya çalıştığını belirtti.
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, FaceApp uygulaması yüzünden ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerin 'yabancı güçlerin eline geçebileceğini' söyledi ve FBI'ın konuyu soruşturmasını istedi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Belçika'da Flamanca yayımlanan De Morgen gazetesi, NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, Adana'daki İncirlik Üssü'nün de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üste ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Gazeteye göre hatanın fark edilmesi üzerine rapor değiştirildi.
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