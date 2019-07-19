'ABD, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırıyor'

Belçika'da Flamanca yayımlanan De Morgen gazetesi, NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, Adana'daki İncirlik Üssü'nün de aralarında bulunduğu Avrupa'daki 6 üste ABD'ye ait yaklaşık 150 nükleer silahın bulunduğunun belirtildiğini yazdı. Gazeteye göre hatanın fark edilmesi üzerine rapor değiştirildi.