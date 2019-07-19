Zarif'ten ABD'ye 'hatırlatma'

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'ye ait askeri geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir İHA'yı imha ettiğini ileri süren açıklamasına, İran'dan yanıt, Dışişleri Bakanı Zarif aracılığıyla geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait USS Boxer'in Hürmüz Boğazı'nda kendisine yaklaşmakta olan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili İran'dan yanıt, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif aracılığıyla geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok'' dedi

Twitter hesabından ABD, İran ve Hürmüz Boğazı'nın işaretlenmiş olduğu bir haritayı paylaşan Zarif, “Hatırlatma” notunu düştü.

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