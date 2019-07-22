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    Pentagon: Venezüella’nın Su-30 uçağı keşif uçağımızı ‘saldırgan bir şekilde’ takip etti

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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezüella Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-30 uçağının Amerikan EP-3 radyoelektronik keşif uçağını ‘saldırgan bir şekilde takip ettiğini’ ileri sürdü.

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    ABD Güney Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayda Su-30’un ABD’ye ait hava aracını ‘saldırgan bir şekilde takip ederek uçağı ve mürettebatını riske attığı’ öne sürüldü.

    Açıklamada “EP-3 uçağı, Karayip Denizi’nin uluslararası hava sahasında birçok ülke tarafından tanınan ve onay verilen bir görevi yerine getiriyordu” ifadeleri yer aldı.

    Twitter’da yayınlanan açıklamada ayrıca Venezüella’ya ait Su-30 uçağının yakından çekilmiş fotoğraf ve videosu paylaşıldı.

    Daha önce Venezüella Savunma Bakanlığı, Amerikan radyoelektronik keşif uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, söz konusu uçakla iletişime geçme girişimlerinin başarısız olduğunu ve hava aracına, Venezüella hava sahasından ayrılıncaya kadar eşlik edildiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Venezüella, ABD, EP-3, Su-30
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