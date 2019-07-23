Maduro, Venezüella’da yaşanan elektrik kesintilerini ‘kriminal saldırı’ olarak tanımladı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan elektrik kesintilerini ‘kriminal saldırı’ diye tanımlayarak, hükümetin ve ordunun vatandaşlara yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Maduro, Venezüella’da yaşanan elektrik kesintilerinin ‘kriminal saldırı’ olduğunu belirterek, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin vatandaşlara yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Maduro, “Vatanımızın sükunet ve barışına karşı gerçekleştirilen yeni kriminal saldırı ortamında hükümet ve Silahlı Kuvvetlerimiz vatandaşların hizmetindeler. Bir kez daha yıkılmaz irademizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

'Elektromanyetik saldırı'

Daha önce Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, ülke genelinde ulusal düzeyde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini, soruşturmanın ilk verilerinin ‘elektromanyetik saldırının’ yapıldığına işaret ettiğini açıklamıştı.