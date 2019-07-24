Kuzey Kore, Rus balıkçı gemisini 17 mürettebatıyla birlikte alıkoydu

Kommersant’a konuşan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi Müdür Yardımcısı Sergey Sedler’in açıklamasına göre, Kuzey Kore 17 Temmuz’da içerisindeki ikisi Güney Koreli 15’i Rus 17 mürettebatla birlikte Xiangheilin-8 balıkçı gemisini alıkoydu. Gemi, Kuzey Kore’deki Wonsan limanına götürüldü.

Gemi, alıkonulduğu sırada yengeç avlamak için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru hareket ediyordu ve Kuzey Kore topraklarından 55 deniz mili (101.86 km) uzaklıktaydı.

Sedler’e göre, alıkonulma işleminin ardından denizcilerle bağlantı kurulamazken, Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi de gemiyi ancak dün ziyaret edebildi. Denizcilerin gözaltı işleminden sonra gemiden çıkmasına izin verilmiyor. Geminin kaptanı, kaptan yardımcısı ve iki Güney Koreli uzman da bir otelde gözaltında tutuluyor.

Büyükelçilikten açıklama

Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından bugün yapılan açıklamada ise büyükelçilik çalışanlarının pazartesi günü kaptan, yardımcısı ve gemideki denizcilerle görüştüğü, mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konunun ayrıntılarının Kuzey Koreli yetkililerle kurulan temaslarla açığa çıkartılması yönünde çalışıldığı kaydedilen açıklamada, sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.