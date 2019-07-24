Lavrov: İran tüm sorunların suçlusu olarak gösterilmeyip, diyalogda yer almalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın Ortadoğu’da tüm olup bitenlerin suçlusu olarak gösterilmeyip, bölgedeki güvenlik sorununun çözümünün bir parçası haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Lavrov, ABD’nin İran’dan dolayı Ortadoğu’daki askeri varlığını arttırma planları ile ilgili yorumunda İran’ın bu bölgedeki tüm olup bitenlerin suçlusu olarak gösterilmeyip, güvenlik sorununun çözümünün bir parçası haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Lavrov, “Biz 10 yılı aşkın bir süredir Basra Körfezi’ndeki hem Arapların, hem de İran’ın Arap Ligi’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ve Birleşmiş Mileltler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesinin desteğiyle askeri alanda güveni, şeffaflığı güçlendirme süreci ile ilgili anlaşmaya başlamaları fikrini dile getiriyoruz. Sonuç itibarıyla bunun zorunlu olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Rus diplomat, ‘İran’ın Suriye’de, Filistin topraklarında, Yemen’de ya da komşu ülkelerde olup biten her şeyin baş sorumlusu olarak gösterilmesinin çatışmacı çizgi’ olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi için kolektif güvenlik konseptini yayınladı.