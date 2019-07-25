Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Hürmüz Boğazı'nın espri ve "uluslararası kurallarla oyun oynamak" için bir yer olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada "Hürmüz Boğazı çok önemli bir konuma sahip ve bu boğazla Fars Körfezi'nin güvenliğinin sağlanmasının asıl sorumlusu, İran ile komşu ülkeleridir. Bu konu, diğer ülkeleri ilgilendirmez" diye konuştu.

'Kimsenin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda düzeni bozmasına izin vermeyiz. Biz bütün bunlara rağmen savaş ve askeri çarpışma niyetinde değiliz' söyleyen Ruhani, Hürmüz Boğazı'nın espri ve uluslararası kurallarla oyun oynamak için bir yer olmadığının da altını çizdi.