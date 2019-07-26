'Filistin Yönetimi, İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları askıya aldı'

Yerel basınında çıkan haberelere göre, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları askıya alacağını söyledi.
Haber, israil'in Doğu Kudüs'te yıkım faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.
Filistin Yönetimi'nin, Doğu Kudüs'teki yıkım faaliyetlerinin ardından İsrail ile tüm anlaşmaları askıya aldığı iddia edildi. Yönetimin, konuya ilişkin bir komite oluşturacağı bilgisi verildi.
Yerel basınında çıkan haberelere göre, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları askıya alacağını söyledi.
Haber, israil'in Doğu Kudüs'te yıkım faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.
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