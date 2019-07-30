Dünya’nın 2019 yılı için karşılayabileceği doğal kaynakların tümü tüketildi

Yapılan hesaplamalara göre insanoğlu, Dünya’nın 2019 yılı için gerek duyduğu su, toprak ve temiz hava gibi doğal kaynakların tümünü tükettiği açıklandı. 33 yıldır sürdürülen hesaplamalara göre bu tarih, ilk kez bu kadar erkene çekildi.

Global Footprint Network’ün yayınladığı araştırmaya göre Dünya Limit Aşım Günü, yirmi yıl öncesinden bu yana iki ay geriledi ve şimdiye dek ulaştığı en erken tarihe geldi.

Mevcut tüketim oranları göz önünde bulundurulduğunda, insanoğlunun ihtiyaçlarının karşılanması için Dünya’ya eş değer 1.75 gezegene ihtiyaç duyuluyor.

Kaliforniya merkezli çevre örgütünün yaptığı açıklamaya göre Dünya Limit Aşım Günü’nün 29 Temmuz’a dek gerilemesi, insanoğlunun gezegenimizin kaynaklarını, ekosistemin karşılayabileceğinden 1.75 kat daha hızlı tükettiğimizi gösteriyor.

Küresel kaynakların bu denli hızlı tüketilmesinin etkileri; ormansızlaşma, toprak erozyonu, biyolojik çeşitlilik kaybı ve atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yükselmesi olarak gözlemleniyor.

1986 yılından beri hesaplanan bu tarih, 33 yıldır ilk defa bu denli erken bir vakte çekilmiş durumda.

Global Footprint Network oluşumunun kurucusu Mathis Wackernagel, “Yalnızca tek bir Dünya var, insanoğlunun varlığı ise bu gezegenle doğrudan ilintili. Yıkıcı sonuçlarına maruz kalmadan gezegenimizin sağlayabileceğinin 1.75 katını tüketmemiz mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Şili Çevre Bakanı Maria Carolina Schmidt Zaldivar da yaptığı açıklamada, söz konusu tarihin günbegün aşağı çekilmesini artan karbondioksit salınımıyla ilişkilendirdi ve eninde sonunda bu konu hakkında bir şeyler yapmamız gerekeceğini vurguladı.

Dünya Limit Aşım Günü; 1993 yılında 21 Ekim’de, 2003 yılında 22 Eylül’de ve 2017 yılında 2 Ağustos olarak hesaplanmıştı.

Yapılan araştırmalara göre; eğer tüm dünya Amerikalılar gibi tüketse 5, Ruslar gibi tüketse 3.2, Avustralya gibi tüketse 4.1, Türkiye gibi tüketse 1.5, Hindistan gibi tüketse 0.7 Dünya’ya ihtiyaç duyulacaktı.