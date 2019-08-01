Twitter, Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'ne ait hesabı askıya aldı

İngiltere ve ABD'nin finanse ettiği 'Beyaz Miğferler' kuruluşundan ismi belirtilmeyen kaynakların söylediği, Rus uçaklarının İdlib'in Maaret-Numan yerleşim biriminde bir pazar yerini vurduğu iddiaları dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir videoyla yeniden yalanlanmıştı.

Bakanlığın iddiaları çürüten videosu paylaşıldıktan sonra Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'nin hesabına girenler sayfanın Twitter tarafından askıya alındığı mesajıyla karşılaştı.

Rusya'nın İngiltere ve Kanada Büyükelçiliklerinin Twitter hesapları, Beyaz Miğferler'in iddialarının çürütüldüğü fotoğraf ve videolar paylaşılmasına rağmen herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadı.

Daha sonra Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği'ne ait Twitter hesabı yeniden erişime açıldı.

22 Haziran'da Maaret-Numan'daki bir pazar yerinde Rus uçakları tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda sivillerin öldüğü ileri sürülmüştü.