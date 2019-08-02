ABD ordusu, Avrupa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

ABD Ordu Bakanlığı, çok sayıda askeri teçhizat ve personelin Avrupa ülkelerine nakliyesi ve konuşlandırılmasını gerçekleştirecek yüklenici firma bulmak için ihaleye çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı üç bakanlıktan biri olan Ordu Bakanlığı, sitesinde yayınladığı belgede, askeri personelin ve ağır askeri kargoların ABD Avrupa Komutanlığı'nın operasyon birlikleri için nakliyesi ve konuşlandırılmasını öngören bir sözleşme imzalamayı planladığını duyurdu.

Tatbikatlar sırasında ulaşım desteği vermesi beklenen firmanın görev bölgesinin İngiltere'den Baltıklara kadar tüm Avrupa coğrafyası olacağı ifade edildi.

Belgeye göre askeri teçhizatın 80 tona kadar yük kapasitesi bulunan TIRlarla nakledilmesi, askeri personelin ise en fazla 70 yolcu kapasiteli otobüslerle taşınması öngörülüyor. Otobüslerin klimalı, tuvaletli olması ve duraklama yapmadan uzun süre seyahat etmeye elverişli olması gerektiği de kaydedildi.