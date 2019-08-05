‘İngiliz askerler Rus denizaltılarının istilasından korktu’

Gazetenin İngiltere Silahlı Kuvvetleri’ndeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, İngiliz askerlerin Rusya’nın 636.3 ‘Varşavyanka’ projesi kapsamında ürettiği ‘süper sessiz’ dizel elektrikli denizaltılarının Kraliyet Donanması tarafından fark edilmeden ülkenin karasularına sızabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Rus denizaltılarının İngiliz Donanması’nın Kuzey Atlantik bölgesindeki hareketlerini takip edebildiğini ve sualtı iletişim kablolarına bağlanabildiğini, bunun Londra’nın güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.