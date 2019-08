Guardian'ın Instagram hesabında şu ifadeler kullanıldı: “Doğruluk bizim için önemli, ‘Fake or Real’ serimizin takipçisiyseniz lütfen bunu okuyun: 19 Nisan’da paylaşılan ‘Fake or for Real’ bölümünde Notre Dame yangınına yönelik yayılan bir fotoğrafın üzerinde oynandığını belirtmiştik. Fotoğrafın hak sahibi olan Sputnik Fransa tarafından bize ulaşıldı ve biz de fotoğraf üzerinde bir oynama olmadığını kabul ediyoruz. Aksini iddia ettiğimiz için özür dileriz.”