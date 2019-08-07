Pentagon: ABD çekilirken IŞİD Suriye'de yeniden yapılanıyor

Ankara ile Washington arasında 'güvenli bölge' pazarlığı yapıldığı dönemde, Pentagon, IŞİD'in Suriye'de yeniden yapılandığına dair rapor yayımladı. Bunda Trump'ın emriyle ABD askerlerinin çekilmesinin ve DSG'nin desteksiz kalmasının önemli rol oynadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'IŞİD halifeliğinin yüzde 100 yenilgiye uğratıldığını' ilan etmesinin üzerinden 5 ay bile geçmemişken, Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporuna göre cihatçı örgüt Suriye'de yeniden derlenip toparlanıyor.

ABD liderliğinde IŞİD'e karşı düzenlenen Doğal Kararlılık Harekâtı'nın Başmüfettişi'nin 1 Nisan - 30 Haziran dönemini kapsayan ve salı günü yayımlanan raporunda, 'toprak hakimiyetini kaybetmesine rağmen, IŞİD'in Irak'ta militan kabiliyetlerini pekiştirmekle, Suriye'de yeniden örgütlenmekle meşgul olduğu' kaydedildi.

Rapora eşlik eden mesajda, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) atıf yapılarak şöyle denildi:

"ABD güçlerinin azaltılması, IŞİD'in dirilmesine karşılık vermeleri için daha fazla eğitim ve donanıma ihtiyaç duydukları dönemde Suriyeli ortak güçlere verilen desteği azalttı."

Ankara YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.