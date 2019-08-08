‘Venezüella halkı, ABD’nin ülke egemenliğine karşı eylemlerini desteklediği için Guaido’ya öfkeli’

Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD'nin ülkesine yönelik son yaptırımlarından dolayı hükümet temsilcilerini muhalefetle yapılması planlanan görüşmelere göndermeme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Rodriguez, Venezüella hükümet temsilcilerinin Barbados’ta olmalarına rağmen Maduro’nun, Venezüella’nın ‘ekonomi, ticaret ve finans kaynaklarının yasalara aykırı blokaja izin veren’ Donald Trump yönetiminin ‘kaba ve acımasız saldırganlığı’ nedeniyle kendilerini muhalefetle yapılması planlanan görüşmelere göndermeme kararı aldığını duyurdu.

Rodriguez’e göre Venezüella halkı, muhalefet lideri Juan Guaido’ya ABD’nin ülke egemenliğine karşı olan ve insan haklarını ihlal eden eylemlerinden dolayı bayram ettiği ve söz konusu eylemleri desteklediği için öfkeli.