Kayıt
20:54 08 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    ‘Venezüella halkı, ABD’nin ülke egemenliğine karşı eylemlerini desteklediği için Guaido’ya öfkeli’

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD'nin ülkesine yönelik son yaptırımlarından dolayı hükümet temsilcilerini muhalefetle yapılması planlanan görüşmelere göndermeme kararı aldığını açıkladı.

    Karikatür

    Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Rodriguez, Venezüella hükümet temsilcilerinin Barbados’ta olmalarına rağmen Maduro’nun, Venezüella’nın ‘ekonomi, ticaret ve finans kaynaklarının yasalara aykırı blokaja izin veren’ Donald Trump yönetiminin ‘kaba ve acımasız saldırganlığı’ nedeniyle kendilerini muhalefetle yapılması planlanan görüşmelere göndermeme kararı aldığını duyurdu.

    Rodriguez’e göre Venezüella halkı, muhalefet lideri Juan Guaido’ya ABD’nin ülke egemenliğine karşı olan ve insan haklarını ihlal eden eylemlerinden dolayı bayram ettiği ve söz konusu eylemleri desteklediği için öfkeli.

    Etiketler:
    Juan Guaido, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    • Karikatür
      Son güncelleme: 20:00 08.08.2019
      20:00 08.08.2019

      'NATO’nun ‘paslı arabası’, Türkiye konusunda geri vitese taktı'

      NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’nin NATO’nun değerli bir müttefiki olmasını engellemeyeceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO’nun ‘paslı arabasının’ Türkiye konusunda ‘geri vitese taktığını’ söyledi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 19:53 08.08.2019
      19:53 08.08.2019

      Trump'ın tarifeleri, yuanı 11 yılın dibine taşıdı

      2008 küresel finans krizinden bu yana dolar/yuan paritesinde kritik eşik kabul edilen 7 seviyesi 11 yıl sonra aşıldı.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 20:40 07.08.2019
      20:40 07.08.2019

      ABD: Maduro’nun iktidarına son vermek için tüm yöntemleri kullanacağız

      Beyaz Saray, ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun iktidarına son vermek için tüm seçeneklerin masada olduğunu, bu amaç doğrultusunda tüm yöntemleri kullanacağını duyurdu.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 16:58 07.08.2019
      16:58 07.08.2019

      Pentagon: ABD çekilirken IŞİD Suriye'de yeniden yapılanıyor

      Ankara ile Washington arasında 'güvenli bölge' pazarlığı yapıldığı dönemde, Pentagon, IŞİD'in Suriye'de yeniden yapılandığına dair rapor yayımladı. Bunda Trump'ın emriyle ABD askerlerinin çekilmesinin ve DSG'nin desteksiz kalmasının önemli rol oynadığı ifade edildi.

    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İngilizler Brexit düğümüne Beatles için ara verdi: Hayranlar, ikonik fotoğrafın 50. yıldönümü için Abbey Road'a koştu
    Karikatür
    ‘Venezüella halkı, ABD’nin ülke egemenliğine karşı eylemlerini desteklediği için Guaido’ya öfkeli’
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet