'NATO’nun ‘paslı arabası’, Türkiye konusunda geri vitese taktı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma kararının sonuçlarından endişe duyduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın ‘değerli’ bir müttefik olarak kalacağından ve örgütle birlikte diğer sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtmişti.

Jilin, “NATO Genel Sekreteri’nin bu paslı arabanın Türkiye konusunda geri vitese taktığı yönündeki açıklaması, Erdoğan’ın dâhiyane bir politikacı olduğunu doğruluyor. O kendi ülkesinin politikasını öyle bir yürütüyor ki, NATO’da dominant bir güç gibi görünen ABD hiçbir şey yapamıyor. Zira NATO’nun yapısı paslanmış durumda, orada bir şeyleri değiştirmeye çalışırsanız, her şey dağılır'' ifadelerini kullandı.