ABD'de son 7 ayda yapılan toplu saldırıların sayısı, 2018'deki toplam sayıya ulaştı

The Associated Press (AP) haber ajansı, Northeastern Üniversitesi ve USA Today gazetesi, ortak bir çalışma sonucunda, ülkedeki toplu silahlı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, özellikle son 3 yılda bu tarz saldırılar ve ölümlerde ciddi bir artış gözlemlendiği belirtilirken, yıllara göre rakamlar da paylaşıldı.

Buna göre, 2017 yılında yapılan 32 toplu silahlı saldırıda 225 insan hayatını kaybederken, 2018 yılında gerçekleştirilen 25 saldırıda 140 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, 2019 yılının bitimine 5 ay kala 23 toplu silahlı saldırı gerçekleştiği ve 131 kişinin öldürüldüğü kaydedilirken, bu sayının neredeyse 2018 yılındaki toplam sayıyla eşit olmasına işaret edildi.