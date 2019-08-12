ABD'nin askerlerini çekme tehdidine Alman Federal Meclisten yanıt: Nükleer silahlarınızı da götürün

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini öven ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in bu yöndeki açıklamalarına Alman Federal Meclis (Bundestag) üyesi Dietmar Bartsch, ‘Amerikalılar nükleer silahlarını da götürmeli' sözleriyle yanıt verdi.

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Grenell’in bu açıklamasına, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarına götürseler iyi olur” sözleriyle tepki gösterdi.