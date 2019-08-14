Facebook, Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti

Sosyal medya devi Facebook'un Messenger kullanıcılarının aramalarını dinleyerek yazıya döktürdüğü ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre Facebook bunun için üçüncü kişilere para ödedi.

Bloomberg'e konuşan söz konusu üçüncü kişilerden bir şahıs, sesli mesajın kime ait olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini, kendilerinden sadece deşifre hizmeti istendiğini belirtti. Kimliği gizlenen kişi Facebook'un deşifre işlemlerinde çalışan yüzlerce kişiye ödeme yaptığını söyledi.