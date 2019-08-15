Microsoft, kullanıcılarının Skype görüşmelerini dinlediğini kabul etti

Microsoft, gizlilik sözleşmesini, şirketin akıllı asistanı Cortana ile Skype’ın çeviri hizmeti tarafından kayıt altına alınan görüşmelerin dinleniyor olabileceğini açıkça belirtecek biçimde değiştirdi.

Microsoft’un gizlilik politikaları sözleşmesinde yakın zamanda yaptığı güncellemede, “Kişisel verileri işleme süreci hem otomatik (sanal asistan tarafından) hem de manuel olarak (doğrudan insanlar tarafından) gerçekleştirilebilir” ifadesi yer aldı.

Tüm bunlar da şirketin, iş ortaklıkları üzerinden Microsoft için çalışan kişilerin, müşterilerin akıllı asistan Cortana ve Skype’ın çeviri hizmeti ile yaptıkları görüşmeleri dinlediği iddialarını doğrulamış olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu iddialar, Motherboard teknoloji sitesinin Microsoft için çalışan üçüncü kişiler tarafından sızdırılan belgelere atıfla geçtiğimiz hafta yayınladığı bir habere dayanıyor.