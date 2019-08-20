'ABD askeri gerginliği artırıyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasından sonra 500 km’den uzun menzilli ilk füze denemesi ile ilgili olarak, Washington’ın askeri gerginliği artırdığı açıklamasını yaptı.

ABD’nin anlaşmadan çekilir çekilmez çok kısa bir süre içinde böyle bir deneme yaptığına dikkat ettiklerini belirten Ryabkov “Bu kadar süre içinde, eğer daha önceden hazırlık yapılmadıysa böyle bir deneme yapmak neredeyse imkânsız” dedi.

Ryabkov “Olanları çok sakin bir şekilde, duygusal olmayan bir biçimde karşıladığımızı vurguluyoruz. Olayların gidişatının tam da bu yönde gelişeceğini tahmin ediyorduk. Silah yarışına çekilmeyeceğiz. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’da söylediği gibi, biz tek taraflı olarak söz konusu sistemlerin (orta menzilli füzeler) konuşlandırılması konusundaki yükümlülüklerimize sıkı bir şekilde bağlıyız” ifadelerini kullandı.