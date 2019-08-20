ABD'den Yunanistan'a: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı.

Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun 'terör örgütüne destek' olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.