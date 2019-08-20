ABD'den Yunanistan'a: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir

Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun 'terör örgütüne destek' olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi yolunda uyardı.
Reuters haber ajansına konuşan bir bakanlık yetkilisi, aksi bir durumun 'terör örgütüne destek' olarak görülebileceğini söyledi. Aynı yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasından sonra 500 km’den uzun menzilli ilk füze denemesi ile ilgili olarak, Washington’ın askeri gerginliği artırdığı açıklamasını yaptı.
Cebelitarık yönetimi, ABD'nin İran petrol tankerini alıkoyma talebini reddetti.
Microsoft, gizlilik sözleşmesini, şirketin akıllı asistanı Cortana ile Skype’ın çeviri hizmeti tarafından kayıt altına alınan görüşmelerin dinleniyor olabileceğini açıkça belirtecek biçimde değiştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi.
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