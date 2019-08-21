Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın Rusya'nın Yediler Grubu’na (G7) geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceği sözlerini yorumlayarak, ‘Mantıklı ve doğru olan bir düşünce bu. Ancak bunun ABD’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu 70 çeşit yaptırımla nasıl bağdaştığı hiç te belli değil’ ifadelerini kullandı.

Puşkov, ABD’nin G8 konusunda yorum yapmadan önce yaptırım politikasından vazgeçmesi gerektiğine vurgu yaptı.