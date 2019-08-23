Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği

Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz" ifadelerini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesinde ele alınabileceğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor" yorumunu yaptı.