Şam’da, ABD’nin tehditlerine rağmen uluslararası fuar açılıyor

Şam’daki uluslararası fuar, ilk kez yapıldığı 1954’ten, krizin başladığı 2011’e kadar her yıl düzenli olarak yapılıyordu. Ortadoğu’nun en büyük fuarı olarak gösterilen bu etkinlik, 6 yıllık aradan sonra 2017’de tekrar faaliyete geçti. Bu yıl, 28 Ağustos-6 Eylül günleri arasında yapılacak fuara en az 38 ülkenin heyeti katılıyor.
Suriye Ekonomi Bakanı Samir Halil, fuarın bu yıl 100 bin metrekarelik alana sahip olacağını, bunun bir rekor olduğunu açıkladı.
Bu yıl fuara 1500 şirket katılıyor. Bunun, geçen seneye göre 400 şirket daha fazla olduğunu dile getiren Halil, katılımcıların büyük kısmının yerel şirketler olduğu belirterek, “Bu, Suriye ekonomisinin canlandığını gösteriyor” dedi.
Ancak fuara katılan hiçbir şirket şimdiye kadar başvurularını geri çekmedi.
Rusya ve İran’ın yanı sıra Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da 2011’den bu yana ilk kez Şam’daki fuara heyetlerini gönderen ülkeler arasında.
Ermenistan, Cezayir, Belarus, Kuzey Kore, Pakistan, Kuzey Makedonya, Güney Afrika ve diğer ülkelerin şirketleri de fuarda kendi sergilerini açacak. Çin, Yemen, Irak ve Küba ise büyükelçilikler seviyesinde fuara katılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü de fuara katılacağını duyurdu.
Bir grup Fransız milletvekili de Şam’daki fuarı ziyaret etmeyi planlıyor.
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