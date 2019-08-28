Şam’da, ABD’nin tehditlerine rağmen uluslararası fuar açılıyor

Suriye’nin başkenti Şam, uluslararası fuara ev sahipliği yapacak. ABD’nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen çok sayıda ülke fuara heyet gönderme kararı aldı.

Şam’daki uluslararası fuar, ilk kez yapıldığı 1954’ten, krizin başladığı 2011’e kadar her yıl düzenli olarak yapılıyordu. Ortadoğu’nun en büyük fuarı olarak gösterilen bu etkinlik, 6 yıllık aradan sonra 2017’de tekrar faaliyete geçti. Bu yıl, 28 Ağustos-6 Eylül günleri arasında yapılacak fuara en az 38 ülkenin heyeti katılıyor.

Suriye Ekonomi Bakanı Samir Halil, fuarın bu yıl 100 bin metrekarelik alana sahip olacağını, bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

Bu yıl fuara 1500 şirket katılıyor. Bunun, geçen seneye göre 400 şirket daha fazla olduğunu dile getiren Halil, katılımcıların büyük kısmının yerel şirketler olduğu belirterek, “Bu, Suriye ekonomisinin canlandığını gösteriyor” dedi.

ABD’nin, 7 yıl önce kapattığı Şam Büyükelçiliği, aktif olarak sosyal medya üzerinden, fuarın yabancı katılımcılarını planlarından vazgeçmeye çağırıyor. Büyükelçiliğin basın açıklamasında, “Bir kez daha uyarıyoruz ki, Esad rejimi veya partnerleriyle iş yapan herkes ABD’nin yaptırımlarına maruz kalma tehdidiyle karşı karşıya” dendi. Büyükelçilik, yabancı şirket ve işadamlarının bu fuara katılımını ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi ve fuara katılacak şirket ve işadamlarını ihbar etme çağrısında bulundu.

Ancak fuara katılan hiçbir şirket şimdiye kadar başvurularını geri çekmedi.

Rusya ve İran’ın yanı sıra Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da 2011’den bu yana ilk kez Şam’daki fuara heyetlerini gönderen ülkeler arasında.

Ermenistan, Cezayir, Belarus, Kuzey Kore, Pakistan, Kuzey Makedonya, Güney Afrika ve diğer ülkelerin şirketleri de fuarda kendi sergilerini açacak. Çin, Yemen, Irak ve Küba ise büyükelçilikler seviyesinde fuara katılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü de fuara katılacağını duyurdu.

Bir grup Fransız milletvekili de Şam’daki fuarı ziyaret etmeyi planlıyor.