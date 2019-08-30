Trump 'ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu: Çin ve Rusya ile uzayda etkin mücadele

Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Bu büyük bir gün" dedi ve "Uzay Kuvvet Komutanlığı, ABD'nin uzaydaki rakipleri tarafından gelen saldırıları cesurca caydıracak" diye konuştu.

Trump tarafından Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak atanan General Raymond, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin uzay faaliyetlerine hız veren ülkelere karşı gücünü muhafaza etmek üzere çalışacaklarını ifade etti.

Özellikle Çin ve Rusya son yıllarda uzay faaliyetlerine yaptıkları yatırımları ciddi biçimde artırmışlardı.

General Raymond, "Uzay'da en güçlü ülke biziz. Ancak bu üstünlüğümüz giderek zayıflıyor. Uzay ABD'nin yumuşak karnı olmayacak" diye konuştu.