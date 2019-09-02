İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne insansız hava aracı göndermeyi değerlendiriyor

Sky News'un haberine göre Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Kuveyt'te konuşlu bulunan ve Irak ile Suriye'de görevlendirilen Reaper tipi insansız hava araçları, Johnson hükümetinin kararına göre Körfez'de görevlendirilebilir.
Boris Johnson'ın başbakanlığındaki hükümetin Basra Körfezi'nin stratejik Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerlerine eşlik eden İngiliz savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla destek verme planını incelediği medyaya yansıdı.
Sky News'un haberine göre Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Kuveyt'te konuşlu bulunan ve Irak ile Suriye'de görevlendirilen Reaper tipi insansız hava araçları, Johnson hükümetinin kararına göre Körfez'de görevlendirilebilir.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray yönetiminin İran'la çatışma amacında olmadığını, diplomatik metotlarla işbirliği yapmak istediğini söyledi.
Suriye’nin başkenti Şam, uluslararası fuara ev sahipliği yapacak. ABD’nin yaptırım uygulama tehdidine rağmen çok sayıda ülke fuara heyet gönderme kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye davet edilmesi konusunda diğer liderlerle tartışma yaşadığı belirtildi.
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