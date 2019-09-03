'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'

Kullanıcıların beğeni rakamlarına gereğinden fazla dikkat etmesinin Facebook'u da harekete geçirdiği ileri sürüldü. İddiaya göre platform, yakın zamanda Instagram gibi beğeni sayılarını kaldırabilir.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in, kullanıcıların gereksiz bir rekabete kapılmasını ve paylaşımlarını beğeni sayısı için yapmalarını önlemek adına beğeni sayılarını gizleme yoluna gidebileceği iddia edildi.

Bilindiği üzere yine Facebook’un sahip olduğu Instagram’da bu özellik, birkaç aydır Brezilya ve Kanada gibi ülkelerde test ediliyor.

Haberin devamında şunlara yer verildi: "En başında bu projenin Instagram’da uygulamaya geçirilme sebebi, insanların yeterince beğeni almadığı için kendini özgüvensiz hissetmesi ve bunun kişinin karakterini etkiliyor olması idi. Görünüşe göre Mark Zuckerberg, bu sistemin Facebook’da da olması gerektiğini düşünüyor".