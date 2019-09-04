İran Teknoloji Bakanı'ndan Trump'a: Thanos'u taklit etmeyi bırak

ABD Hazine Bakanlığı, İran Uzay Ajansı, Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve Uzay Araştırmaları Merkezi’ne karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yazılı açıklamasında da İran Uzay Ajansı ve ajansa bağlı iki araştırma kurumunun, kitle imha silahlarının yayılması anlamında “hassas faaliyet” içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle ‘kara listeye’ alındığı ifade edildi.

İran’ın, balistik füze geliştirme programlarını gizlemek için uzay programını kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten Pompeo, “İran’ın 29 Ağustos’ta uzaya roket fırlatma çabası tehdidin güncelliğini sergiliyor” diye yazdı.

Yaptırım kararının, İran uzay programıyla işbirliğinin Tahran’ın nükleer silah sistemini geliştirme yeteneğini artırabileceği yönünde tüm uluslararası bilim topluluğuna uyarı olduğu kaydedilen açıklamada, “ABD ilk kezdir İran’ın balistik füze geliştirme programının ilerlemesine yardımcı olan bir sivil uzay ajansına karşı yaptırım kararı alıyor” dendi.

'THANOS'U TAKLİT ETMEYİ BIRAK'

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise, ABD'nin söz konusu yaptırım kararı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ı ünlü çizgi karakter 'Thanos'a benzetti.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Cehromi, bir Nebula fotoğrafıyla birlikte yaptığı açıklamada "Bu fotoğrafta ABD'yi bulamıyorum bile. Uzaya yaptırım uygulamaktan vazgeçin. Evren ve aydınlık bir gelecek herkese aittir, sadece bir azınlığa değil. Donald Trump, Thanos'u taklit etmeyi bırak" ifadelerine yer verdi.

I can't even locate the US in this picture, let alone sanctions on Space!

The universe & #BrightFuture✨ belong to everyone, not to a few!



Stop imitating #Thanos, Donald Trump! pic.twitter.com/LeacqqpmJL — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 4 сентября 2019 г.

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