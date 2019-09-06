ABD: Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'deki güvenli bölgenin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dunford, "Türkiye’nin Suriye ile olan sınırı ile ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye’de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin endişelerini giderebiliriz" diyen Dunford, Ankara’nın Suriye’deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını belirtti.

Dunford, "Suriye’ye kendilerinin gitme olasılığı var, ama bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz” dedi.