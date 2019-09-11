‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’

Şadi Abdül Vahab, “Bolton’un görevden alınması, ABD’nin dış politikasına büyük etki yapmayacak çünkü son zamanlarda gerçek aktör değildi” dedi.

“Bolton, Trump idaresinin öncelikle yeni savaşlar ve ek masraflar istemeyen pragmatistler olduğunu dikkate almamıştı” diyen uzman, bu bağlamda Bolton’u görevden alma kararının mantıklı olduğunu kaydetti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevinden alındığını duyurdu.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasında, ABD ile Taliban görüşmeleri konusundaki fikir ayrılığının etkili olduğu iddia edildi.