Trump: İran ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır değilim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ön koşulsuz olarak görüşme yapmaya hazır olmadığını açıkladı.

Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Trump, İran ile ön koşulsuz olarak görüşme yapmaya hazır olduğu yönündeki haberleri yayınlayan medya araçlarına yüklendi.

Trump, “Yalan haberciler benim İran ile ‘koşulsuz olarak’ ta görüşmeye hazır olduğumu bildiriyor. Bu, her zamanki gibi yanlış bir açıklama” ifadelerini kullandı.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

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