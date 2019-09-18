Trump: Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum

Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan'daki petrol sahalarına düzenlenen saldırılar sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle ikili görüşme gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini belirten Trump, "Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.