Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen ve Husiler tarafından üstlenilen saldırıların 'savaş nedeni' olarak görülebileceğini söyledi.

Husilerin saldırıyı üstlenmesini 'hileli bir iddia' olarak değerlendiren Pompeo, "Bu Ayetullah'ın küresel enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Diğer yandan Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifadan uçan seyir füzeleri ya da insansız hava araçlarının (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.